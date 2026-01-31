Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан

На закрытии кинофестиваля «Сандэнс» были объявлены главные победители 2026 года. Фестиваль в последний раз проходит в Парк-Сити (Юта) перед переездом в Боулдер (Колорадо) в 2027 году.

Фильм Бет де Араужу «Жозефина» получила две награды: Гран-при жюри и приз зрительских симпатий. Драма рассказывает о 8-летней девочке, ставшей свидетельницей изнасилования и о последствиях, с которыми сталкиваются ее родители, которых играют Ченнинг Татум и Джемма Чан.

Принимая награду, режиссер затронула сложную тему своей работы: «Культура изнасилования глубоко вплетена в ткань нашего общества. Чтобы почтить выживших, мы должны понять тех, кто совершает насилие, и предотвратить его повторение. Сейчас не время для оправданий — время остановить это».

Полный список ключевых победителей «Сандэнс-2026»:

Американская драма

  • Гран-при жюри в Американской драме — «Жозефина» (реж. Бет ди Араужо)
  • Премия Waldo Salt за Лучший сценарий в Американской драме — «Отведи меня домой» (реж. и сцен. Лиз Сарджент)
  • Лучшая режиссура в Американской драме — Джозеф Владыка, «Ха-чан, потряси попой!»
  • Специальный приз жюри за актерский состав в Американской драме — «Дом друга здесь» (реж. Хоссейн Кешаварз, Марьям Атаи)
  • Специальный приз жюри за дебютный фильм в Американской драме — «Бедфорд Парк» (реж. Стефани Ан)
  • Приз зрительских симпатий в Американской драме — «Жозефина» (реж. Бет ди Араужо)

Призы зрительских симпатий

  • Американское документальное кино — «American Pachuco: The Legend of Luis Valdez» (реж. Дэвид Альварадо)
  • Мировое драматическое кино — «Держись за меня» (реж. Мирсини Аристиду, Кипр, Дания, Греция)
  • Мировое документальное кино — «One In A Million» (реж. Итаб Аззам, Джек МакИннес, Великобритания)
  • NEXT — «Aanikoobijigan» (реж. Адам Халил, Зак Халил, США, Дания)

NEXT Awards

  • Специальный приз жюри NEXT — «TheyDream» (реж. Уильям Д. Кабальеро, США)
  • NEXT Innovator Award — «The Incomer» (реж. Луис Пэкстон, Великобритания)

Мировая драма

  • Гран-при Мирового драматического кино — «Стыд и деньги» (реж. Висар Морина, Германия, Косово, Словения и др.)
  • Лучшая режиссура в Мировом драматическом кино — «Как развестись во время войны» (реж. Андрюс Блазявичюс, Литва, Люксембург, Ирландия, Чехия)
  • Специальный приз жюри в Мировом драматическом кино — «Филипиньяна» (реж. Рафаэль Мануэль, Сингапур, Великобритания, Филиппины и др.)
  • Специальный приз жюри за актерский ансамбль в Мировом драматическом кино — «Леди» (реж. Олив Нвосу, Великобритания, Нигерия)

Документальное кино

  • Гран-при в Американском документальном кино — «Nuisance Bear» (реж. Габриэла Осио Ванден, Джек Уайзман, США, Канада)
  • Гран-при в Мировом документальном кино — «To Hold a Mountain» (реж. Биляна Туторова, Петар Гломазич, Сербия, Франция, Черногория и др.)
  • Режиссерская награда в Американском документальном кино — «Soul Patrol» (реж. J.M. Harper, США)
  • Режиссерская награда в Мировом документальном кино — «One In A Million» (реж. Итаб Аззам, Джек МакИннес, Великобритания)
  • Специальный приз жюри в Американском документальном кино за журналистское мастерство — «Кто убил Александра Оде?» (реж. Джейсон Осдер, Уильям Лафи Юманс, США)
  • Приз за Лучший монтаж в Американском документальном кино — «Barbara Forever» (реж. Брайди О’Коннор, США)

Короткометражное кино

  • Гран-при жюри короткометражного кино — «Самый крутой спичрайтер» (реж. Бен Праудфут, Стефен Карри, США)
  • Приз за Лучший американский игровой короткометражный фильм — «Актриса в кризисной ситуации» (реж., сцен., прод. Лили Платт, США)
  • Специальный приз за актерскую игру — Ноа Роха, Филиппо Карроцца, «Лжецы» (реж. Эдуардо Браун Коста, Аргентина)
  • Специальный приз за креативную концепцию короткометражного фильма — «Бумажный след» (реж. Дон Херцфельд, США)
  • Приз за Лучший анимационный короткометражный фильм — «Жизнь с мечтательницей» (реж. Стивен П. Нир, США)
  • Приз за Лучший документальный короткометражный фильм — «Мальчики и пчелы» (реж. Ариэль Найт, США)
  • Приз за Лучший международный короткометражный фильм — «Джаз Инферно» (реж., сцен. Уилл Ниава, Канада)
