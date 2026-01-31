Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире

Портал World Population Review опубликовал рейтинг самых вкусных и невкусных кухонь мира за 2025 год.
В список вошло 99 стран, оценка которых выводилась на основе анализа около 400 тыс. отзывов пользователей по пятибалльной шкале. Абсолютным лидером с результатом 4.6 балла стала Греция. Эксперты отметили простоту и свежесть её национальных блюд.
ЭВ первую десятку также вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Российская кухня в этом году заняла 34-е место.
Грузинская кухня располож лсь на 30 строчке. В конце списка оказались кухни, которые набрали меньше 4 баллов. Среди них — Албания, Нигерия, Боливия, Лаос и Никарагуа.