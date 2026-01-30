Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»

Фото: Jesse Grant/2026GG / Getty Images

Британский актер Орландо Блум («Властелин колец», «Пираты Карибского моря») снимется в триллере «The Last of the Tribe» («Последний из племени»). Об этом сообщил Variety.

Картину поставит режиссер Кладудио Боррелли. Сценарий напишет Марк Бэйли, номинированный на «Эмми» за фильмы «Крушение: Дело против Boeing» и «Вулкан: Спасение с острова Уакаари».

Действие ленты развернется в амазонских джунглях. В центре сюжета будет бывший чикагский полицейский Уильям Фелан, ставший наемником крупной корпорации. Во время расследования загадочной смерти от сталкивается с последним выжившим представителем древнего индейского племени.

«Меня привлекают фильмы, где суровое, жестокое и беспощадное сталкивается с прекрасным и божественным. В этой истории тропический лес выступает одновременно и антагонистом, и спасителем — это вечное природное противоречие лежит в основе того, что я хочу передать в фильме», — рассказал Борелли.

В фильме снимется бразильская актриса и защитница окружающей среды Зая Гуарани. Оператором проекта будет Адольфо Велозу, номинированный на «Оскар» за «Сны поездов». Среди продюсеров будут обладатель «Оскара» Эдвард Саксон («Молчание ягнят»), Стив Шварц, Паула Мэй Шварц и Фернандо Мейреллес («Город Бога»).

