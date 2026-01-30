Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Стали известны обладатели кинопремии «Золотой орел»

Кадр: Первый канал

Стали известны обладатели премии «Золотой орел», которую вручает Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Результаты опубликовали в телеграм-канале премии.

Лучшим игровым фильмом года стала драма «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа «В августе сорок четвертого». Картина также получила награды за операторскую работу, монтаж и визуальные эффекты.

Премию за режиссуру присудили Феликсу Умарову, снявшему ленту «Пророк. История Александра Пушкина». Его проект наградили и за лучший сценарий, написанный Василием Зорким и Андреем Кургановым, и лучшую работу художников-постановщиков — Алексея Падерина и Сергея Зайкова.

«Пророк» стал победителем в номинациях за лучшую работу звукорежиссура и лучшего художника по костюмам. Награды вручили Алексею Самоделко и Татьяне Патрахальцевой соответственно.

В актерских номинациях победили Елена Лядова за роль в «Первом на Олимпе» и трио артистов «Августа» — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Премии за лучшие роли второго плана забрали Сергей Гилев и Аня Чиповская (оба — «Пророк»).

Лучшим телевизионным сериалом года признали «Атом». Награды за лучшие роли на телевидении присудили артистам из этого проекта — Екатерине Климовой и Алексею Гуськову.

Среди проектов онлайн-платформ выделили «Плевако». Актерские награды в этой категории также ушли артистам «Плевако» — Ольге Лерман и Сергею Безрукову.

Приз за лучший неигровой фильм получила лента «Путь» Светланы Музыченко. Награду за анимационный проект года вручили Станиславу Соколову за мультфильм «Булгаковъ», за короткометражку — Арсену Аристакесяну за «Немого».

Наконец, спецприза «За вклад в российский кинематограф» удостоился Александр Адабашьян — актер, кинодраматург, художник-постановщик и режиссер. Он известен по многократному сотрудничеству с Никитой Михалковым, вместе кинематографисты сняли «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Рабу любви», «Неоконченную пьесу для механического пианино» и другие ленты.

