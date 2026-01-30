Стали известны обладатели кинопремии «Золотой орел»

В актерских номинациях победили Елена Лядова за роль в «Первом на Олимпе» и трио артистов «Августа» — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Премии за лучшие роли второго плана забрали Сергей Гилев и Аня Чиповская (оба — «Пророк»).