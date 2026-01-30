Spotify добавил групповые чаты для пользователей

Чтобы начать групповое общение, нужно перейти в раздел «Сообщения» в приложении и выбрать «Создать группу» в верхней части экрана. Опция доступна как пользователям с премиум-подпиской, так и без нее.



Недавно в Spotify появились личные сообщения. В приложении можно принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать собеседников, а также полностью отказаться от получения сообщений. Функция доступна только людям старше 16 лет.

