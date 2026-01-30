Spotify добавил групповые чаты для пользователей

Стриминговый сервис Spotify добавил функцию групповых чатов, пишет The Verge.
Пользователи могут создавать группы до 10 человек. В них можно будет обмениваться подкастами, плейлистами, аудиокнигами и сообщениями.
Начать переписку можно только с теми, с кем ранее пользователи уже взаимодействовали с помощью других функций. Например, создавали общий плейлист или вместе использовали Jam или Blend.
Чтобы начать групповое общение, нужно перейти в раздел «Сообщения» в приложении и выбрать «Создать группу» в верхней части экрана. Опция доступна как пользователям с премиум-подпиской, так и без нее.
Недавно в Spotify появились личные сообщения. В приложении можно принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать собеседников, а также полностью отказаться от получения сообщений. Функция доступна только людям старше 16 лет.