Драко Малфой стал символом Китайского нового года

Интересно, что картинки часто переворачивают вверх ногами. Так делают, поскольку в китайской культуре нечто перевернутое обозначает нечто уже случившееся. Переворачивая иероглиф «хорошая удача», китайцы выражают надежду, что увидевшие ее люди — уже сегодня могут назвать себя удачливыми.