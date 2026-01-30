Умерла Кэтрин О’Хара, звезда фильма «Один дома»

Умерла актриса Кэтрин О’Хара, звезда фильмов «Один дома», «Битлджус» и сериала «Шиттс Крик». Об этом сообщил Variety.
Артистке был 71 год. Причина смерти О’Хары не уточняется. Ее смерть подтвердил менеджер.
Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском Торонто. Свою актерскую карьеру она начала в 70-х. Сперва Кэтрин озвучивала мультфильмы, а затем стала появляться в кино и сериалах.
В 1985 году она появилась в фильме Мартина Скорсезе «После работы», а в 1988 году — в «Битлджусе» Тима Бертона. Наибольшую славу О’Хара получила после выхода на экраны комедии «Один дома» Криса Коламбуса — в ней она сыграла маму главного героя.
Позднее Кэтрин исполняла роли в таких картинах как «Легенды дикого запада», «Страна чудаков», «Пережить Рождество». Она озвучивала персонажи мультфильмов «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Франкенвини», «Дикий робот» и других.
В 2024 году О’Хара вернулась к роли Делии в фильме «Битлджус Битлджус». В 2025 году ее можно было увидеть в сериале «Киностудия» Сета Рогена. За эту роль актрису в январе номинировали на награду Гильдии киноактеров США.