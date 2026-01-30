Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз

Фото: Ian West — PA Images/Getty Images

Актер Ник Фрост, утвержденный на роль Хагрида в предстоящем сериале HBO о Гарри Поттере, рассказал в интервью The Guardian о необычном ритуале подготовки к кастингу — визуализации.

По совету своей девушки, еще до официального утверждения на роль, Фрост устроил себе особенную подготовку. «Прежде чем меня утвердили на роль Хагрида, моя партнерка предложила попробовать ее визуализировать. Так что прошлым Рождеством я пересмотрел все фильмы подряд на канале Sky Harry Potter, параллельно написав слово „Хагрид“ 7000 раз», — рассказал актер.

На вопрос о том, насколько он знаком с вселенной, Фрост признался, что давно является фанатом: «Я видел все фильмы. Мы пересматриваем их всей семьей каждое Рождество. Начинаем 20 декабря и заканчиваем через полторы недели», — сказал актер.

Фрост известен совместными работами с Саймоном Пеггом ― фильмами «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Пол: Секретный материальчик» и «Армагеддец», а также комедийным сериалом «Охотники за правдой».

Ранее Фрост рассказывал, что уважает работу коллеги Робби Колтрейна в роли Хагрида, но не хочет копировать его образ. «Актеров берут только если им есть что показать. Хотя я прекрасно осознаю масштаб и мастерство, с которыми Робби [Колтрейн] подошел к этой роли, я ни в коем случае не хочу его копировать. В моей трактовке будет что‑то от меня, потому что книги дают пространство для воображения», — сказал Фрост.

