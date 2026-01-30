Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»

Ана де Армас сыграет главную роль в психологическом триллере «Пот». Об этом сообщил Deadline.
Фильм будет основан на польской картине, отобранной для Каннского кинофестиваля. Ремейк создаст компания AGC Studios. Она профинансирует проект и также займется его международными продажами.
Армас сыграет в ленте восходящую звезду фитнес-индустрии Эмму Кент, мечтающую повторить успех своего кумира — суперзвезды социальных сетей Кэт Хайбрук. Но жизнь Эммы начнет рушиться после неудачной встречи с Кэт.
Героиня окажется втянутой в опасную сделку с ее одержимым поклонником Трентом. Его безумная преданность заставит Эмму задуматься, насколько далеко она готова зайти ради славы.
Режиссером проекта выступит британский кинематографист Джей Блейсон, известный по фильмам «Пятая волна» и «Аферистка». Продюсерами картины станут Гай Стодел, Джей Блейксон и генеральный директор AGC Studios Стюарт Форд. Съемки начнутся 30 марта 2026 года в Лос-Анджелесе и Великобритании.
Оригинальный фильм шведско-польского режиссера Магнуса фон Хорна был отобран для Каннского кинофестиваля 2020 года. Смотр отменили из‑за пандемии COVID-19. Тем не менее лента имела международный успех — права на показ в США, Латинской Америке, Индии и Турции приобрела платформа Mubi.