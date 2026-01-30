Более 11 тысяч штрафов за нарушения ПДД заплатили россияне на Пхукете в 2025 году за езду без водительских прав на арендованных авто и байках, пишет Phuket News. Они лидировали среди иностранцев.
В докладе местной полиции говорится, что всего за это правонарушение в течение 2025 года выписали 20 901 штрафов приезжим. Граждан России за это оштрафовали 11 885 раз, КНР — 1841 раз, Великобритании — 1491 раз, Франции — 1442 раза, Индии — 1134 раза, Мьянмы — 825 раз.
Езда без водительских прав стала в 2025 году самым распространенным нарушением как среди иностранцев, так и граждан Таиланда. За это было выписано 26 515 штрафов.
На втором месте — парковка в неположенных местах (1805 штрафов). На третьем — езда на мотоциклах и мопедах без шлема (1103 штрафа), на четвертом — проезд на красный свет (525 штрафов), на пятом — иные нарушения ПДД (703 штрафа).
В сообщении также отмечается, что в течение 2025 года полиция Пхукета активно боролась с практикой выдачи средств передвижения в аренду иностранным гражданам, не имеющим водительских прав таиландского или международного образца. Автомотопрокатные компании, которые так делали, наказывались по закону.
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
