В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок

Фото: martika-home.ru

Продажи детских ледянок на маркетплейсе Wildberries в Московском регионе с 26 по 28 января 2026 года выросли в 21–32 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Кроме того, продажи санок в Москве выросли на 1100%, в области — на 1900%. Спрос на снежколепы в столице увеличился на 670%, в Московской области — на 1300%. 

В то же время продажи снеговых лопат с 26 по 28 января 2026 года увеличились в Москве на 4600%, а в области — на 3500%. Средний чек вырос незначительно: например, на ледянки и лопаты — на 11%, снежколепы — на 6%, на санки — на 19% год к году.  На «Яндекс Маркете» с 26 по 28 января количество заказов санок, ледянок и тюбингов и других товаров для зимнего отдыха выросло в 7 раз относительно прошлого года.

«26–28 января 2025 года в столичном регионе выдались аномально теплыми с полным отсутствием снега, поэтому продажи снегоуборочной техники, лопат, скреперов, а также ледянок, ватрушек, санок и снежколепов носили единичный характер. Такая низкая база конца января прошлого года объясняет „космическую“ динамику продаж данных товаров в период 26–28 января 2026 года», — объяснили в РВБ.

Недавно стало известно, что самые высокие сугробы России зафиксировали на Дальнем Востоке и в Сибири. По данным центра погоды «Фобос», лидерами стали Камчатский, Хабаровский и Красноярский края. На Камчатке сугробы достигают 144–168 см, в Хабаровском крае — 134 см, а в Красноярском крае, близ Дудинки, — 103 см.



 

