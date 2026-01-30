Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка

Фото: ski-biathlon.sport.moscow

4 февраля впервые на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе в «Лужниках» в Москве состоится ночная гонка, говорится на сайте mos.ru.

Начало гонки — 18:00, окончание — 21:35. Она пройдет в формате спринта. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут бороться за выход в финал на дистанции три километра, после чего лучшие участники сразятся на дистанции 800 метров в двух забегах. 

Мероприятие станет частью Московской лыжной недели. На той же площадке 6 февраля юные спортсмены смогут принять у частие в «Детской гонке Москвы». Старты пройдут с 09:30 до 15:00.

7 февраля с 08:00 до 14:30 в спортивном клубе (СК) «Альфа-Битца» состоится гонка «Лыжня России» на дистанцию 10 километров. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка в стране и во всей Европе. Она проводится с 1982 года. К старту допускаются любители и профессиональные спортсмены от 18 лет. Участие бесплатное.

Московский лыжный марафон пройдет в СК «Альфа-Битца» 8 февраля. В 11:00 будет дан старт состязаний, в 14:00 состоится награждение. Победителей определят в абсолютной категории на дистанции 25 километров (полумарафон), а также в абсолютной и всех возрастных категориях на дистанции 50 километров (марафон). Участие платное, по регистрации.

