Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро

Винтажную брошь Bulgari, когда-то принадлежавшую актрисе Одри Хепберн, продали на парижском аукционе Sotheby’s за 355,6 тыс. евро.
Итоговая сумма почти в шесть раз превысила предварительную оценку лота в 60 тыс. евро. Украшение 1960-х годов выполнено в форме павлина с использованием кабошонных сапфиров, изумрудов и бриллиантов.
Брошь была частью коллекции Дорис Бриннер — вдовы голливудского актера Юла Бриннера, светской львицы и многолетней руководительницы отдела подарков в Christian Dior Maison.
Дорис, скончавшаяся в феврале 2025 года в возрасте 93 лет, была близкой подругой Одри Хепберн и Элизабет Тейлор и унаследовала многие их личные вещи. Брошь Хепберн передала ей лично. Актриса была крестной матерью дочери Бриннер Виктории, организовавшей аукцион.
Торги под названием From Doris With Love принесли общую выручку в 1,72 млн евро. Среди других знаковых лотов оказались брошь-звезда Jean Schlumberger (95 тыс. евро), серьги Jean Schlumberger (35 тыс. евро) и бант Paul Gillot, связанный с Элизабет Тейлор (50 тыс. евро).