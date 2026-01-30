Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро

Дорис, скончавшаяся в феврале 2025 года в возрасте 93 лет, была близкой подругой Одри Хепберн и Элизабет Тейлор и унаследовала многие их личные вещи. Брошь Хепберн передала ей лично. Актриса была крестной матерью дочери Бриннер Виктории, организовавшей аукцион.