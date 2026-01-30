На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни

На церемонии «Оскар» 15 марта в категории «Лучшая оригинальная песня» вживую прозвучат лишь две из пяти номинированных композиций. Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо Академии кинематографических искусств и наук. В качестве причин называют дефицит эфирного времени и структурные изменения в трансляции.