Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках

Предприниматели отмечали резкий рост посещаемости и доходов. Например, на мультимедийном катке в «Лужниках» выручка в праздничные дни оказалась в три раза выше, чем в обычные будни. На фуд-корте Болотной площади средний доход вырос на 30% по сравнению с декабрем, при этом доля иностранных посетителей удвоилась, достигнув 15–20%.