Продажи пива в России сократились на 16,7%

В прошлом году продажи пенного напитка сокращались почти весь год, в том числе из-за холодного лета. Главной причиной негативной динамики участники рынка называют подорожание акцизов. Для пива крепостью от 0,5 до 8,6% ставку повысили на 11% в начале 2025 года и еще на 10% ― в январе 2026-го. Сейчас она составляет 33 рубля за 1 литр.