Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ

Например, первый эпизод посвящен поднятию первого флага США 1 января, а второй — истории создания Томасом Пейном знаменитого памфлета «Здравый смысл». «Этот проект — пример того, как художники могут использовать ИИ не для замены ремесла, а для расширения творческих возможностей и посещения мест, куда раньше попасть было просто нельзя», — отметил президент Time Studios Бен Битонти.