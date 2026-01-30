Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ

Режиссер Даррен Аронофски («Мама!», «Черный лебедь») представил новый проект, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Его студия Primordial Soup выпустила анимационный сериал «On This Day… 1776» («В этот день… 1776»), посвященный ключевым событиям войны за независимость США. Первые два эпизода уже доступны на ютуб-канале Time, который будет публиковать новые серии в течение всего 2026 года.
Особенностью проекта стало сочетание традиционного повествования с современными технологиями. Для визуального воссоздания эпохи 250-летней давности использовались инструменты на базе ИИ, в том числе разработки Google DeepMind.
Однако озвучку исторических персонажей выполнили живые актеры — члены гильдии SAG-AFTRA, что, по замыслу создателей, добавляет проекту эмоциональной глубины и человеческого измерения.
Каждая серия приурочена к конкретной дате 1776 года и показывает события не как неизбежную историческую данность, а как «хрупкий эксперимент», зависевший от решений и поступков конкретных людей.
Например, первый эпизод посвящен поднятию первого флага США 1 января, а второй — истории создания Томасом Пейном знаменитого памфлета «Здравый смысл». «Этот проект — пример того, как художники могут использовать ИИ не для замены ремесла, а для расширения творческих возможностей и посещения мест, куда раньше попасть было просто нельзя», — отметил президент Time Studios Бен Битонти.
Производство велось при поддержке компании Salesforce (сооснователь которой, Марк Бениофф, является владельцем журнала Time). Музыку к сериалу написал композитор Джордан Дайкстра.