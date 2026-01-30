В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг

Для участия необходимо при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рекомендуется также взять результаты предыдущих обследований (при наличии) для более детальной консультации с врачом. Организаторы советуют заранее записаться в удобном ЦАОП. Адреса и контактные телефоны центров можно найти на официальном портале регионального Минздрава.