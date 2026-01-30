Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Москва посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркете» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

31 января в Подмосковье проведут первый в году бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Об этом сообщается на сайте Подмосковья.

Акция пройдет с 9.00 до 14.00. Обследование доступно для всех граждан старше 18 лет и проводится по полису ОМС.

«Своевременное прохождение такой диагностики позволит выявить отклонения и патологии, в том числе на ранней стадии. В прошлом году обследование прошли более 9500 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках акции предусмотрены специализированные обследования. Для женщин — консультация онколога, цитологическое исследование, маммография или УЗИ молочных желез. Для мужчин — ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы. Для всех желающих — скрининг новообразований кожи, а также обследования, направленные на выявление рисков рака дыхательных путей и пищеварительной системы.

Для участия необходимо при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рекомендуется также взять результаты предыдущих обследований (при наличии) для более детальной консультации с врачом. Организаторы советуют заранее записаться в удобном ЦАОП. Адреса и контактные телефоны центров можно найти на официальном портале регионального Минздрава.

