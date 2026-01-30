Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

В Ultima «Яндекс Маркете» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ

В сервисе Ultima «Яндекс Маркет» появилась виртуальная примерка одежды на базе ИИ. Функция помогает оценить, как выбранные вещи сочетаются с гардеробом и подходит ли цвет или стиль, еще до покупки. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Примерка доступна прямо в карточке товара, Функция работает на базе генеративной модели MMDiT (Multimodal Diffusion Transformer). 

Можно загрузить свою фотографию, и нейросеть проанализирует позу, композицию снимка и что уже надето на человеке, а затем покажет, как на нем будет выглядеть выбранная вещь. ИИ также может дополнить итоговое изображение, чтобы получился цельный образ, к примеру, добавив аксессуары. Результат можно сохранить и отправить в мессенджеры или соцсети, а при необходимости запустить примерку заново.

Виртуальная примерка работает в бета-режиме и доступна почти для всех товаров раздела Ultima, кроме нижнего белья, купальников, обуви и аксессуаров. Воспользоваться новинкой можно во всех городах, где представлен сервис, ― в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени и Челябинске.

Маркетплейс запустил раздел в октябре 2024 года. Это сервис с эксклюзивными товарами и премиальным обслуживанием. За год его ассортимент расширился до более 3,5 млн товаров. Сейчас там представлены более 650 брендов с одеждой, обувью, аксессуарами, товарами для дома, техникой и бьюти-товарами. Среди них — Prada, Acne, Balenciaga, Bluemarble, Miu Miu, Gucci, Byredo, Roja, Dyson, Bowers & Wilkins и Seletti.

