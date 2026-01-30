В Ultima «Яндекс Маркете» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ

Можно загрузить свою фотографию, и нейросеть проанализирует позу, композицию снимка и что уже надето на человеке, а затем покажет, как на нем будет выглядеть выбранная вещь. ИИ также может дополнить итоговое изображение, чтобы получился цельный образ, к примеру, добавив аксессуары. Результат можно сохранить и отправить в мессенджеры или соцсети, а при необходимости запустить примерку заново.