Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота

В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки

Фото: James Wheeler/Unsplash

Казахстанские разработчики запустили сервис GoFish, который позволяет управлять настоящей удочкой онлайн. Об этом говорится на сайте проекта.

Пользователям предлагается выбрать место для рыбалки и подходящую удочку, а затем наблюдать за процессом и управлять им дистанционно. На месте все контролирует ассистент, который следит за оборудованием, насаживает наживку, снимает рыбу с крючка после вылова и показывает ее в камеру.

Пока сервис находится в демоверсии и в ограниченном доступе, а из локаций доступно только одно озеро под Алма-Атой. В будущем обещают добавить озеро Комо в Италии, регион фьордов в Норвегии, океанское побережье в Мексике и другие популярные для рыбалки места. 

В планах также создать полноценное приложение и запустить доставку выловленной рыбы пользователю (сейчас улов отпускают обратно в водоем). Для финансирования проекта разработчики готовят кампанию на Kickstarter. 

