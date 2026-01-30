Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»

Продюсерская компания Story Kitchen, известная своими экранизациями видеоигр, приступила к разработке фильма по мотивам суперпопулярной игры Steal a Brainrot с платформы Roblox. Об этом сообщает Deadline.
Проект создается совместно с разработчиками игры. Игра, выпущенная в мае 2025 года, мгновенно стала культурным феноменом. С момента релиза она набрала аудиторию более чем 25 млн одновременных игроков и более 55 млрд посещений.
Суть игры — коллекционирование и похищение «брейнротов» (абсурдных персонажей и предметов, навеянных интернет-мемами). По задумке создателей, зрители погрузятся в мир, где каждая удачная сделка приносит богатство, каждый риск грозит потерей всего прогресса, а соперники готовы в любой момент все отобрать.
Story Kitchen, основанная в 2022 году, быстро стала одним из лидеров в адаптации игр для кино и ТВ. За ее плечами уже числятся экранизации «Расхитительницы гробниц» (Amazon MGM и Netflix), Life Is Strange (Amazon MGM), It Takes Two (Amazon MGM), а также классических игр Sega Streets of Rage и Shinobi.
На прошлой неделе Бруно Марс выступил в Roblox, в игре Steal a Brainrot, концерт посетили более 12,7 млн пользователей. В течение семи минут артист исполнял свой новый сингл, «I Just Might», из предстоящего альбома «The Romantic», а также хит «Locked Out of Heaven».