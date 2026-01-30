Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Москва посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркете» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»

Фото: Roblox

Продюсерская компания Story Kitchen, известная своими экранизациями видеоигр, приступила к разработке фильма по мотивам суперпопулярной игры Steal a Brainrot с платформы Roblox. Об этом сообщает Deadline.

Проект создается совместно с разработчиками игры. Игра, выпущенная в мае 2025 года, мгновенно стала культурным феноменом. С момента релиза она набрала аудиторию более чем 25 млн одновременных игроков и более 55 млрд посещений.

Суть игры — коллекционирование и похищение «брейнротов» (абсурдных персонажей и предметов, навеянных интернет-мемами). По задумке создателей, зрители погрузятся в мир, где каждая удачная сделка приносит богатство, каждый риск грозит потерей всего прогресса, а соперники готовы в любой момент все отобрать.

Story Kitchen, основанная в 2022 году, быстро стала одним из лидеров в адаптации игр для кино и ТВ. За ее плечами уже числятся экранизации «Расхитительницы гробниц» (Amazon MGM и Netflix), Life Is Strange (Amazon MGM), It Takes Two (Amazon MGM), а также классических игр Sega Streets of Rage и Shinobi.

На прошлой неделе Бруно Марс выступил в Roblox, в игре Steal a Brainrot, концерт посетили более 12,7 млн пользователей. В течение семи минут артист исполнял свой новый сингл, «I Just Might», из предстоящего альбома «The Romantic», а также хит «Locked Out of Heaven».

Расскажите друзьям