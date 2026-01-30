Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота

Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине

Фото: John Lamparski/Getty Images

Шон Комбс, известный как Пи Дидди, упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз мужчине, которого он изнасиловал. Такое утверждение содержится в показаниях истца по новому делу против рэпера, сообщает NewYork Post.

Бывший работник эскорт-агентства Стив Отис заявил, что в 2012 году Пи Дидди обратился к его услугам. Рэпер якобы накачал Отиса наркотиками в одном из отелей Нью-Йорка, заставил его заниматься сексом с женщиной, унижая ее, а затем анально изнасиловал эскорт-работника.

После «ночи сексуальных извращений», как ее описывает истец, Комбс якобы произнес следующую угрозу: «Лучше никому ни слова об этом не говори. Я, черт возьми, не шучу с тобой. Если я смог „заказать“ Пака, то как думаешь, что может случиться с тобой?» 

По словам Отиса, Пи Дидди вновь начал угрожать ему смертью в 2014 году, когда он оставил комментарий под постом в инстаграме* рэпера. Комбс якобы задействовал посредников, чтобы повторить угрозы. Согласно иску, владелец эскорт-сервиса, где работал Отис, тогда сказал ему, что «мистер Звезда» заставляет людей «исчезать».  

Отис заявил, что почувствовал себя в безопасности, и решился подать иск, лишь когда Дидди оказался за решеткой. 

В июле 2025 года Шона Комбса признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.

Дидди может выйти на свободу раньше — в мае 2028 года, если будет участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим. 

Расскажите друзьям