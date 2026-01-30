Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине

Шон Комбс, известный как Пи Дидди, упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз мужчине, которого он изнасиловал. Такое утверждение содержится в показаниях истца по новому делу против рэпера, сообщает NewYork Post.
Бывший работник эскорт-агентства Стив Отис заявил, что в 2012 году Пи Дидди обратился к его услугам. Рэпер якобы накачал Отиса наркотиками в одном из отелей Нью-Йорка, заставил его заниматься сексом с женщиной, унижая ее, а затем анально изнасиловал эскорт-работника.
После «ночи сексуальных извращений», как ее описывает истец, Комбс якобы произнес следующую угрозу: «Лучше никому ни слова об этом не говори. Я, черт возьми, не шучу с тобой. Если я смог „заказать“ Пака, то как думаешь, что может случиться с тобой?»
По словам Отиса, Пи Дидди вновь начал угрожать ему смертью в 2014 году, когда он оставил комментарий под постом в инстаграме* рэпера. Комбс якобы задействовал посредников, чтобы повторить угрозы. Согласно иску, владелец эскорт-сервиса, где работал Отис, тогда сказал ему, что «мистер Звезда» заставляет людей «исчезать».
Отис заявил, что почувствовал себя в безопасности, и решился подать иск, лишь когда Дидди оказался за решеткой.
В июле 2025 года Шона Комбса признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.
Дидди может выйти на свободу раньше — в мае 2028 года, если будет участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим.