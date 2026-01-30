Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария

Разработчик также встретился с главной звездой проекта Сидни Суини. «Она произвела впечатление очень спокойного и вдумчивого человека, явно заинтересованного в проекте», — поделился Фарес, добавив, что актриса в восторге от предстоящей работы.
Фильм будет снимать режиссер Джон М.Чу, известный по мюзиклу «Злая: Сказка о ведьме Запада», а сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник (авторы «Дэдпула и Росомахи»). Сидни Суини на данный момент единственная подтвержденная актриса, ее конкретная роль пока не раскрывается.
Игра Split Fiction была выпущена в марте 2025 года и стала коммерческим хитом: за первые 48 часов был продан миллион копий. В сюжете рассказывается о двух писательницах, Мио и Зои (так зовут дочерей режиссера игры), работающих в жанре научной фантастики.
Они получают приглашение принять участие в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность. Однако все идет не по плану. Мио и Зои оказываются запертыми внутри симуляции, где их миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.