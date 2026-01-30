Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon

Сюжет будет основан на игре 2018 года и расскажет о путешествии Кратоса и его сына Атрея, которые стремятся выполнить последнюю волю умершей жены и матери. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным. Ранее стало известно, что Оулавюр Дарри Олафссон («Разделение») исполнит роль бога грома Тора.

