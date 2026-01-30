Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США

Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»

Фото: Whalerock Industries, Mystic Story

Организаторы 68-й церемонии вручения премии «Грэмми» объявили новую волну участников шоу.

В воскресенье, 1 февраля, на сцене выступят Tyler The Creator и Rosé. Рэпер, уже имеющий «Грэмми», в этом году номинирован сразу в шести категориях, включая «Альбом года» и «Лучший рэп-альбом» за пластинку «Chromakopia».

Rosé, впервые попавшая в список номинантов, претендует на три награды за хит «Apt.», записанный вместе с Бруно Марсом. Среди них — «Запись года», «Песня года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».

Ранее были объявлены и другие звезды, которые поднимутся на сцену: Леди Гага, Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Clipse и Фаррелл Уильямс, Пост Малон, Риба МакИнтайр и другие. Отдельное внимание будет уделено мемориальным выступлениям. Так, трибьют Оззи Осборну представит Пост Малон вместе с участниками групп: Slash, Duff McKagan и Chad Smith, — а Лорин Хилл почтит память Д’Анджело и Роберты Флэк.

Расскажите друзьям