Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»

Организаторы 68-й церемонии вручения премии «Грэмми» объявили новую волну участников шоу.
В воскресенье, 1 февраля, на сцене выступят Tyler The Creator и Rosé. Рэпер, уже имеющий «Грэмми», в этом году номинирован сразу в шести категориях, включая «Альбом года» и «Лучший рэп-альбом» за пластинку «Chromakopia».
Rosé, впервые попавшая в список номинантов, претендует на три награды за хит «Apt.», записанный вместе с Бруно Марсом. Среди них — «Запись года», «Песня года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».
Ранее были объявлены и другие звезды, которые поднимутся на сцену: Леди Гага, Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Clipse и Фаррелл Уильямс, Пост Малон, Риба МакИнтайр и другие. Отдельное внимание будет уделено мемориальным выступлениям. Так, трибьют Оззи Осборну представит Пост Малон вместе с участниками групп: Slash, Duff McKagan и Chad Smith, — а Лорин Хилл почтит память Д’Анджело и Роберты Флэк.