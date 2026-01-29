Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога

Американская певица и актриса Сабрина Карпентер выпустила парфюм с ароматом лимонного пирога. Новинка получила название «Lemon Pie» (в переводе буквально — «Лимонный пирог»). Об этом написал Hypebae.
Таким образом артистка расширила свою линейку ароматов «Sweet Tooth». Духи упаковали в желтый флакон, напоминающий шоколадную плитку. Он отсылает к винтажной эстетике, так любимой Карпентер.
«Этот аромат кажется веселым, радостным и немного ностальгическим, что является идеальным сочетанием», — заявила певица.
Сабрина поделилась, что «Lemon Pie» создали в сотрудничестве с парфюмером Гилем Клавьеном. По словам авторов, аромат воплощает в себе «теплоту и причудливость винтажной деревенской кухни».
Новые духи имеют верхние свежие ноты засахаренного лимона, итальянского бергамота и нероли. Они раскрываются через ноты жасмина, цветка апельсина, лимончелло и фиалки.
Наконец, в базовом слое парфюма можно ощутить сладость печенья, ванильные взбитые сливки и бобы тонка. Приобрести парфюм можно на сайте Ulta. Его стоимость — 55 долларов.