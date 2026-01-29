Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Дэймон Линделофф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы

Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг

Кадр: Fox Searchlight Pictures

Актиса Дейзи Эдгар-Джонс, известный по сериалу «Нормальные люди», спродюсирует экранизацию романа «Хороший человек» Кирстен Кинг. Об этом сообщил Deadline.

Картину разработает компания Working Title Films. Эдгар-Джонс сыграет в проекте главную роль, в Кинг напишет сценарий. Сопродюсерами ленты выступят Тим Беван и Эрик Феллнер.

Фильм расскажет о мстительной брошенной возлюбленной, которая после пьяной выходки над своим бывшим парнем получает больше, чем рассчитывала. Ее экс-партнер оказывается мертвым.

«Нас сразу же привлек роман Кирстен своим остроумием, темным юмором и бунтарским духом. После недавней работы с Дейзи в качестве ведущей актрисы в „Разуме и чувствительности“ новое партнерство с ней в роли продюсера открывает захватывающую новую главу в наших творческих отношениях», — отметил Феллнер.

Кинг добавила, что с первых творческих обсуждений поняла, что ее «глубоко противоречивый главных персонаж попал в надежные руки». «Я в восторге от партнерства с Дейзи и командой Working Title», — призналась писательница.

Кирстен Кинг известна как сценарист, она работала над комедией «Краш» и анимационным проектом «Второй лучший госпиталь в Галактике». Роман «Хороший человек» будет опубликован 31 марта.

Расскажите друзьям