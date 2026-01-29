Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг

Актиса Дейзи Эдгар-Джонс, известный по сериалу «Нормальные люди», спродюсирует экранизацию романа «Хороший человек» Кирстен Кинг. Об этом сообщил Deadline.
Картину разработает компания Working Title Films. Эдгар-Джонс сыграет в проекте главную роль, в Кинг напишет сценарий. Сопродюсерами ленты выступят Тим Беван и Эрик Феллнер.
Фильм расскажет о мстительной брошенной возлюбленной, которая после пьяной выходки над своим бывшим парнем получает больше, чем рассчитывала. Ее экс-партнер оказывается мертвым.
«Нас сразу же привлек роман Кирстен своим остроумием, темным юмором и бунтарским духом. После недавней работы с Дейзи в качестве ведущей актрисы в „Разуме и чувствительности“ новое партнерство с ней в роли продюсера открывает захватывающую новую главу в наших творческих отношениях», — отметил Феллнер.
Кинг добавила, что с первых творческих обсуждений поняла, что ее «глубоко противоречивый главных персонаж попал в надежные руки». «Я в восторге от партнерства с Дейзи и командой Working Title», — призналась писательница.
Кирстен Кинг известна как сценарист, она работала над комедией «Краш» и анимационным проектом «Второй лучший госпиталь в Галактике». Роман «Хороший человек» будет опубликован 31 марта.