Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War

Исландский актер, продюсер и сценарист исполнит роль бога грома Тора. Официальное описание персонажа гласит: «Когда-то верный воин Асгарда и правая рука своего отца, Тор превратился лишь в тень самого себя: он топит мысли в алкоголе и старается не вспоминать, какой ценой ему все досталось. Он держит жену и детей на расстоянии — и это лишь усиливает его одиночество. При этом сила (и опасность) бога грома никуда не делась — она по-прежнему скрыта прямо под поверхностью».