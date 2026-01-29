Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза

Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»

Фото: fine-travel.ru

Власти федеральной территории «Сириус» в России планируют соединить восточную и западную часть с помощью двух пешеходных экомаршрутов, один из которых станет самым длинным в Европе. Об этом пишет «Интерфакс».

Ожидается, что они станут альтернативой перегруженной приморской набережной и новыми достопримечательностями. Первый маршрут длиной 10,8 километра назовут «Сириус». Он свяжет Орнитологический парк в восточной части федеральной территории с дендропарком «Южные культуры» в западной части с помощью надземных пешеходных строений с панорамными видовыми точками.

«Предварительно стоимость проекта оценивают в 7,1 млрд рублей. Это будет самый длинный подвесной экомаршрут в Европе», — сказал собеседник.

Второй пешеходный маршрут «Речной» пройдет от Мзымты до Псоу вдоль существующих водных артерий федеральной территории. Его длина составит 7,5 километра. Cтоимость оценивается в 900 млн рублей.

«В перспективе „Сириус“ станет моделью городского пространства, где пешие и велосипедные прогулки — приоритетный и осознанный выбор местных жителей и туристов. Это будет способствовать декарбонизации, а также значительному снижению выбросов выхлопных газов и шумового загрязнения», — сказал представитель территории.

Расскажите друзьям