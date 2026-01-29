«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года

Компания «Яндекс» сообщила, что прекращает активную поддержку «Станции», выпущенной в июле 2018 года. Об этом пишет «Т-Ж».



Она станет первым для «Яндекса» архивным устройством. С 15 марта 2026 года колонка перестанет получать новые функции Алисы.



Устройство можно будет продолжить использовать, чтобы слушать музыку, узнавать погоду и управлять умным домом. Алиса на нем останется без новых ИИ-инструментов. Кроме того, компания продолжит выпускать для колонки обновления безопасности и исправлять ошибки.



«Мы хотим поблагодарить всех пользователей первой „Яндекс Станции“: именно вы поверили в наш продукт и поддержали его на старте. Ваш опыт и ваша обратная связь помогли проложить дорогу новым умным колонкам с Алисой», — рассказали в «Яндексе». Продажи первой «Станции» начались в 2018 году. Она стоила 9990 рублей.



