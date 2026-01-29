Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

Фото: Ezequiel Garrido/Unsplash

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает не учитывать выходные в числе дней оплачиваемого отпуска. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы ― группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса.

Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Если законопроект примут, выходные исключат из расчета как основного, так и дополнительного оплачиваемого отпуска.

«На сегодняшний день Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно. ЛДПР считает такую систему несправедливой и предлагает не включать выходные в дни отпуска», ― сказал Слуцкий ТАСС.

Депутат отметил, что инициатива направлена не на увеличение фактического времени отдыха от работы, а на «восстановление справедливости» и более эффективное использование гарантированных дней отдыха. 

