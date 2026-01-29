Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа

Замужним женщинам следует запретить делать аборт без согласия будущего отца ребенка ― с такой инициативой на Рождественских парламентских чтениях в Совфеде выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Важно присутствие рядом мужа, который может вовремя сказать: нет, слушай, вытянем, деньги-то заработаем, не надо, что ты... Слова мужа должны присутствовать в дискуссии о том, совершать или не совершать этот поступок», ― считает он.
Глава РПЦ напомнил слова Владимира Путина о том, что решение по детям «должна принимать семья, а не отдельные родители». По мнению патриарха, женщина может решиться на аборт «в состоянии аффекта», а женская психика якобы «более подвижна», и поэтому они «более эмоционально уязвимы».
Патриарх Кирилл также заявил о необходимости разработки федерального закона о запрете склонения к аборту.
Это не первый раз, когда представители РПЦ выступают с такой инициативой. В прошлом октябре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов сказал, что РПЦ намерена добиться юридического закрепления права голоса отца при принятии решения об аборте. Лукьянов назвал задачей будущего отца отговорить женщину от прерывания беременности при помощи беседы и привлечения священнослужителя.