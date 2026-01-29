Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»

Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски

Фото: @henrycavill

Актер Генри Кэвилл опубликовал в соцсетях кадры фильма «Горец» — ремейка культовой картины 1980-х от Amazon MGM.

Режиссером проекта выступил Чад Стахелски, известный по серии фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом. Съемки были перенесены на начало 2026 года из-за травмы, полученной Кэвиллом во время подготовки к роли. Актер сыграет главного героя — бессмертного шотландского воина Коннора МакЛауда.

В актерский состав также вошли Дейв Баутиста («Стажи Галактики») в роли злодея Кургана, Карен Гиллан («Доктор Кто») в роли возлюбленной героя Кэвилла по имени Хизер, Джимон Хунсу («Кровавый алмаз») в роли африканского бессмертного воина. Современную возлюбленную главного героя сыграет Мариса Абела («Обратно во мрак»).

© @henrycavill

В оригинальном фильме «Горец», вышедшем на экраны в 1986 году, Кристофер Ламберт сыграл роль Коннора МакЛауда, шотландского воина, обнаружившего, что он принадлежит к редкой расе бессмертных, которых можно убить только путем обезглавливания. Ему приходится сражаться с другими бессмертными в многовековой битве за приз — таинственную силу, дающую последнему выжившему возможность формировать мир.

Фильм породил четыре продолжения, телесериал, мультсериал, комиксы и видеоигры, создав богатую и обширную мифологию, раскрывающую различные аспекты истории и культуры бессмертных.

Стахелски ранее рассказывал, что в его версии «Горца» будет изменен сюжет, но при этом сохранена мифология оригинала. «Мы перенесем действие из высокогорья начала 1500-х годов в современный Нью-Йорк и Гонконг и посмотрим, что из этого выйдет. Здесь есть большие возможности для экшна. Есть шанс сыграть персонаж, которого не так много людей играют. И это немного любовная история, но не такая, как вы думаете», — говорил он.

