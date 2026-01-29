В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет

В 2025 году в Японии покончили с собой 532 ученика младших и средних школ — это самое высокое значение с 1980 года, когда начали вести такую статистику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Наблюдается также гендерная диспропорция: девочки совершают суицид чаще мальчиков.
При этом общее число самоубийств в стране с населением 124 млн человек продолжает сокращаться. В 2025 году оно впервые за долгое время опустилось ниже 20 тыс. жителей в год.
Например, в 2024 году общее число суицидов составило 20,2 тыс. человек, из них 527 — дети. Тогда среди взрослого населения самоубийства чаще совершали мужчины (13, 7 тыс.), а наибольшее число детских суицидов приходилось на старшеклассников (349).