Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
В Москве образовались сугробы в 2 раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды

Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»

Иллюстрация: Pixar

Студия Pixar опубликовала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны» («Hoppers»). Картина выйдет в мировой прокат 6 марта.

По сюжету подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.

В отрывке показан первый день Мейбл в лесу: она подслушивает сплетни оленей, говорит с белкой, понимает чириканье птиц. Девушка-подросток в теле бобра пытается найти своих сородичей. 

Видео: Pixar

Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг («Вся правда о медведях»). «Мультфильм будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — говорил он.

Королеву насекомых, объявляющую войну людям, озвучила Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»). В актерском составе также значатся Дейв Франко («Одно целое»), Джон Хэмм («Безумцы»), Кэти Наджими («Действуй, сестра»), Пайпер Курда («Американский пирог представляет: Правила для девочек»), а также Эго Нводим и Мелисса Вильясеньор из «Saturday Night Live».

Расскажите друзьям