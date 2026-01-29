В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы

После рекордных снегопадов высота снежного покрова в Москве достигла 60 сантиметров — примерно вдвое выше климатической нормы для этого времени года. Об этом сообщает синоптик Евгений Тишковец в телеграм-канале.
На метеостанции ВДНХ зафиксировано 58 сантиметров снега, в центре города на Балчуге — 60 сантиметров, а в Тушино — 62 сантиметра. В Московской области самые высокие сугробы замечены в Черустях и Серпухове (64 сантиметра), Коломне (63 сантиметра) и Волоколамске (60 сантиметров).
Абсолютный рекорд высоты сугробов 29 января составляет 61 сантиметр и держится с 1994 года. Учитывая, что сегодня ожидается еще 3–5 мм осадков, 32-летний рекорд может быть обновлен.
Вчера после сильных снегопадов на Миусской площади вновь образовался большой сугроб, который прозвали Миусской снежной дюной. Корреспондент «Москвы 24» передавал, что подойти к сугробу не получится ― «все огорожено для безопасности москвичей». «Вечеринки, съемки рилсов и посиделки с гитарой отменяются», — сообщил телеканал.
Ранее, 14 января, на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофон и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily». К 18 января снег с дюны полностью вывезли.