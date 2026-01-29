Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам

Почти 70% опрошенных жителей России рассказали, что относятся к «Оземпику» и его аналогам отрицательно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Grow Food.
«Выяснилось, что на начало 2026 года доверие к популярным препаратам для похудения среди опрошенных минимальное. На вопрос, как вы относитесь к „Оземпику“ и его аналогам для быстрого снижения веса, только 7% ответили положительно, 25% — нейтрально, а 68% — негативно. Употреблять эти препараты в будущем готовы 18% респондентов, не рассматривают их ни под каким предлогом — 82%», — рассказали в исследовании.
Главными причинами недоверия к препарату россияне называют противоречивость информации о нем и наличие серьезных побочных эффектов (47%). Более трети (39%) опрошенных верят в эффективность похудения с помощью системного подхода к питанию, дисциплины и регулярных занятий спортом.
Каждый пятый опрошенный (21%) считает «Оземпик» и его аналоги препаратом будущего, для которого, однако, нужны более точные научные исследования и доработки. В ответ на вопрос о том, как россияне будут снижать вес в 2026 году, 36% рассказали, что хотят снижать потребление калорий, 31% — заниматься спортом и силовыми тренировками, 29% — есть больше белка, 25% — больше двигаться, 19% — закупаться готовыми рационами.
Летом 2025 года стало известно, что в России в четыре раза выросли продажи «Оземпика» и его аналогов. За полгода в аптеках было реализовано около 2,2 млн упаковок с семаглутидом.