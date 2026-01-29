Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
В новом сезоне «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Тейлор Свифт и Paramore

Фото: Netflix

Netflix опубликовал список поп-композиций, инструментальные каверы на которых прозвучат в четвертом сезоне сериала «Бриджертоны».  Его выход будет разделен на две части: первая половина выйдет 29 января, вторая — 26 февраля.

Серия 1: «Вальс»

  • Coldplay — «Life in Technicolor»
  • USHER ft. Pitbull — «DJ Got Us Fallin’ In Love»
  • Third Eye Blind — «Never Let You Go»

Серия 2: «Остановившееся время»

  • Taylor Swift — «Enchanted»

Серия 3: «Поле рядом с другой дорогой»

  • Paramore — «All I Wanted»

Серия 4: «Предложение джентльмена»

  • Olivia Rodrigo — «Bad Idea Right?»

Четвертый сезон сконцентрируются на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

Сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.

Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».

В мае Netflix официально продлил сериал на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

