Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере

Британского актера Идриса Эльбу оштрафовали за превышение скорости во время езды на скутере. Об этом написал Би-би-си.
Артист ехал в Лондоне со скоростью 45 километров в час, тогда как разрешенная скорость составляла 32 километра в час. Эльбу зафиксировали камеры наблюдения в конце июня.
Инцидент произошел на следующий день после того, как стало известно о сотрудничестве актера с королем Великобритании Карлом III. Вместе они выпустят фильм «King’s Trust».
По словам полицейских, Эльбе предложили урегулировать вопрос в досудебном порядке и выплатить штраф. Но артист не сделал этого и не предоставил правоохранительным органам данные своего водительского удостоверения.
В результате дело Эльбы дошло до суда. Там актера оштрафовали на 147 фунтов стерлингов. Его также обязали заплатить 110 фунтов в качестве судебных издержек и еще 59 фунтов перевести пострадавшим в качестве компенсации.
Адвокаты артиста подчеркнули, что уведомление о штрафе не приходило. По их словам, если бы актер получил его, «он непременно бы его принял». Эльба признал себя виновным. Ранее его не замечали за нарушениями прав дорожного движения.