Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним

Жительница Нью-Йорка Эбби Джардин приютила и вырастила голубя, теперь они лучшие друзья.
Со своей голубкой по кличке Пидж Джардин везде ходит вместе, будь то по делам, на встречу с друзьями, на прогулку или даже на вечеринку. Девушка носит пернатого питомца в специальной сумочке.
С Пидж Джардин познакомилась, когда той было всего около трех недель, птенец выпал из гнезда рядом с ее домом. «Она пыталась спрятаться в уголке рядом с мусором возле моего дома», ― рассказала Эбби изданию What’s The Jam.
Девушка несколько раз проверяла, все ли в порядке с птенцом, она переживала, ведь вокруг была оживленная улица. В итоге Джардин взяла голубку домой, решив, что позаботится о ней пару недель, а потом отпустит.
Однако со временем между девушкой и птицей образовалась связь: Джардин поняла, что Пидж умная, ласковая и отлично себя чувствует в качестве питомца. К тому же и Пидж, будучи птенцом, быстро привязалась к своей спасительнице.
Когда голубка подросла, девушка начала брать ее везде с собой. Первая поездка в такси, по словам Эбби, прошла на удивление хорошо, а Пидж понравилось смотреть в окно машины.
«Я почувствовала себя увереннее и стала выходить с ней в город, включая метро. Думаю, поскольку это стало для нее нормой еще в раннем возрасте, ей совсем не страшно. Это похоже на социализацию щенка», ― поделилась девушка.
Недавно она выложила ролик, где Пидж наблюдает, как другие голуби в парке пытаются поесть из коробки от пиццы. «Пидж явно была заворожена, но немного в ужасе, так что мы начали снимать ее реакцию. Из-за своего образа жизни она вообще не понимает, что такое дефицит еды, и от этого ее реакция была еще смешнее», ― сказала Джардин.
Видео с подписью «Кажется, ей больше нравится ее образ жизни» набрало свыше 2 млн просмотров, 238 тыс. лайков и 900 комментариев.
Эбби Джардин отмечает, что за голубкой очень легко ухаживать: «Она ест смесь зерна для голубей и получает кальциевую минеральную добавку — и то и другое всегда у нее в доступе. Несколько раз в неделю она купается в миске с водой, которую я ей оставляю <…> Когда ей было около шести месяцев, она начала нести яйца — они не вылупляются, она же одна, — и теперь каждый месяц строит гнездо и заботится о своих яйцах. Это невероятно мило».
Как отмечает What’s The Jam, обычно в качестве домашних питомцев голуби живут больше 15 лет, а на улице — всего два-три года.