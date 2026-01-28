Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike

Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году

Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike

Фото: Skims × Nike


Skims и Nike в качестве коллаборации выпустили новую весеннюю коллецию, вдохновленную эстетикой «балеткор», пишет издание HypeBae. Ее лицом стала кей-поп артистка Лиса.

В нее входят гетры, болеро и леггинсы для занятий в студии или тренажерном зале и другие позиции. Они представлены в простой цветовой гамме: розовый, черный, серый и коричневый. Вещи можно будет приобрести с 5 февраля на веб-сайтах Nike и SKIMS, а также в некоторых розничных магазинах.

«Когда я выступаю, главное для меня — выглядеть великолепно и при этом иметь возможность двигаться и танцевать. Коллекция Skims × Nike настолько удобная и легкая, что я чувствую себя уверенно, надевая ее везде — от репетиций до путешествий и даже для отдыха дома. В ней легко жить, она потрясающе выглядит и идеально вписывается в мою повседневную жизнь».



 

1/5
© Фото: Skims × Nike
2/5
© Фото: Skims × Nike
3/5
© Фото: Skims × Nike
4/5
© Фото: Skims × Nike
5/5
© Фото: Skims × Nike

Недавно стало известно, что Лиса окажется героиней документального фильма. Проект анонсировала Sony Music Vision. Картину посвятят году из жизни Лисы, когда та ушла из Blackpink, чтобы заняться сольной карьерой. Режиссером выступит Сью Ким.

Расскажите друзьям