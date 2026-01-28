Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов заработал с 1 марта 2025 года. Сначала такая возможность появилась на «Госуслугах». С 1 сентября 2025 года она также стала доступна в МФЦ.



В случае использования опции для банков и микрофинансовых организаций будет видна отметка о самозапрете гражданина на кредиты. Если мошенникам удастся получить заем, несмотря на ограничение, то возвращать ничего не придется.



Недавно в Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх. Правила распространяются на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.