Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов

На Миусской площади после сильных снегопадов вновь образовался большой сугроб, который прозвали миусской снежной дюной. Об этом сообщает РБК.
Утром 28 января корреспондент «Москвы 24» передавал, что подойти к сугробу не получится ― «все огорожено для безопасности москвичей». "Вечеринки, съемки рилсов и посиделки с гитарой отменяются", - сообщал телеканал.
Репортер оценил высоту дюны примерно в четыре метра. Пик снегопадов, по прогнозам синоптиков, придется на 28 января, а 29-го числа снег продолжит идти. Это может увеличить размеры дюны.
Кучи снега на Миусской площади появляются в снежные зимы ― коммунальщики свозят сюда снег и перекрывают движение для транспорта. Феномен миусской дюны появился в 2018 году, когда ее обнаружила студентка Анастасия Кайнеанунг и создала ее фан-сообщество.
Широкую известность сугроб получил в январе 2026 года. По словам пресс-службы городской достопримечательности, за несколько дней дюну посетили 25 тыс. человек, а ее высота достигла 6 метров.
14 января на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофон и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily». К 18 января снег с дюны полностью вывезли.