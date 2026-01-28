Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся

«Яндекс Лавка» закрыла свой единственный офлайн-магазин, который располагался в Пресненском районе Москвы. Об этом представитель компании рассказал журналу Forbes.



Точка появилась в августе 2024 года в качестве эксперимента. Таким образом покупателей хотели познакомить с «ассортиментом и качеством» товаров «Лавки».



По оценке эксперта, магазин обошелся «Яндексу» в 7–8 млн рублей. Сама компания не сообщала об объеме инвестиций.



По словам представителя сервиса, эксперимент оказался удачным, и его результаты используют в дальнейшем. «Рассматриваем разные варианты и остаемся доступны для покупателей в нашем приложении», — добавил он.



