Константин Богомолов ответил на критику его назначения ректором Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов ответил на критику со стороны выпускников Школы-студии МХАТ, которые выступили против его назначения ректором учебного заведения.
Авторы письма, адресованного министру культуры Ольге Любимовой, заявили, что назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии». Они отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами».
В интервью «Известиям» Богомолов сказал, что такие разговоры ― «пустое переливание из пустого в порожнее». Они, по мнению режиссера, превращают Школу-студию в закрытую секту, куда нельзя входить «чужим». «Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», ― считает и.о. ректора Школы-студии.
«Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», ― заявил он.
По мнению Богомолова, стоит думать не о происхождении, а об эффективности и тех проблемах, которые «стоят перед театральным образованием вообще и перед Школой-студией МХАТ в частности».
Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. С 2013 года этот пост занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Богомолов уже возглавляет два московских театра — Театр на Малой Бронной, а с июня 2024 года еще и Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену „Мельников“».