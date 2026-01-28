Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке

Голливудский актер Стивен Сигал решил продать свой особняк на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компании NF Group, которая выступает консультантом сделки.



Стоимость объекта не раскрывается. РБК пишет, что актер покупал его за 80–100 млн рублей. Он расположен в закрытом элитном клубном поселке «Конус» в Усово. У дома площадью 500 квадратных метров два этажа, он выполнен в стиле современной американской классики.



В резиденции есть три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два машино-места. На участке площадью 15 соток также есть гостевой дом с сауной, баня и беседка с барбекю.



«Резиденция Стивена Сигала — редкий случай, когда элитная загородная недвижимость становится объектом с мировым бэкграундом. Подобные дома появляются на рынке крайне редко: это не просто дом, а резиденция с международной узнаваемостью и уникальной историей», — рассказала директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.



В 2016 году Стивен Сигал получил гражданство России. У него также есть гражданство США и Сербии.