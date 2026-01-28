Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день

Фото: ElectroniC Arts

Мод Wicked Whims, добавляющий в The Sims 4 откровенный контент для взрослых, стал самым востребованным пользовательским дополнением к игре.

В интервью немецкому изданию Taz его анонимный создатель, известный под ником Turbodriver, рассказал, что мод запускается около 400 тыс. раз в день.

В посте на Patreon от декабря 2025 года разработчик отметил, что число пользователей мода стабильно растет вместе с основной игровой аудиторией The Sims 4.

Несмотря на репутацию секс-мода, многие игроки ценят Wicked Whims за глубокие системы, отсутствующие в базовой игре. Среди них — реалистичная модель фертильности и менструации, а также механизмы контрацепции и прерывания беременности. Сам Turbodriver подчеркивает, что его цель — максимальный реализм, которого требует сообщество.

В интервью разработчик также затронул вопросы монетизации моддинга, доступности взрослого контента в сети и своего отношения к возможным спорам вокруг мода. Он не считает себя активистом или просветителем, а видит свою роль в удовлетворении запросов игроков. Из новых функций Turbodriver анонсировал добавление в мод профессии веб-модели.

