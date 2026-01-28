Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории

Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру

Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера вошел в историю, став самым молодым человеком, выполнившим два сложных удара в снукере.

12 октября 2025 года он успешно выполнил сложный удар с отскоком в пуле, а всего за пять недель до этого, в возрасте двух лет и 261 дня, он уже сделал дуплет в снукере.

Эти достижения принесли ему сразу два рекорда Гиннесса и статус одного из самых юных двойных рекордсменов за всю историю издания.

Талант Джуда заметил его отец, Люк Оуэнс, который сам увлекается снукером. «Он с самого начала держал кий абсолютно естественно, просто вложил его между пальцев — и все получилось само собой», — рассказал отец.

Из-за маленького роста мальчику помогают специальные подставки. Сначала использовали барные стулья, теперь кухонную табуретку. «Достичь не одного, а двух мировых рекордов в таком возрасте — это, наверное, вершина. Куда уж дальше?» — с гордостью говорит Люк Оуэнс.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Джуд уже получил специальное приглашение на Чемпионат Великобритании 2025 и стал самым молодым спортсменом в истории снукера, заключившим спонсорский контракт.

«Я начал играть в 10 лет, а Джуд — в два, и у него, кажется, куда больше природных данных, чем было у меня», — признается отец. На вопрос, кто победил бы в матче между ними, Джуд уверенно отвечает: «Я!».

