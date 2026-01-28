Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»

Режиссер прибыл на фестиваль, чтобы представить 4K-реставрацию своего дебютного полнометражного фильма «Хронос», и там же сообщил о планах по расширению «Франкенштейна», выпущенного 7 ноября. В его экранизации романа Мэри Шелли история показана сразу с двух точек зрения: ученого, пытающегося победить смерть, и созданного им монстра.