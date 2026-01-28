Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории

Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»

Фото: @AndrewJ626

На кинофестивале «Сандэнс» режиссер Гильермо дель Торо подтвердил, что его последний фильм, «Франкенштейн», получит новую, расширенную версию. Сам дель Торо назвал ее версией «со всеми швами» (all the stitches cut).

Режиссер прибыл на фестиваль, чтобы представить 4K-реставрацию своего дебютного полнометражного фильма «Хронос», и там же сообщил о планах по расширению «Франкенштейна», выпущенного 7 ноября. В его экранизации романа Мэри Шелли история показана сразу с двух точек зрения: ученого, пытающегося победить смерть, и созданного им монстра.

«Вся моя жизнь была подготовкой к этой картине. Все пятьдесят лет моего труда, моих мыслей и творческих поисков — все собралось здесь», — говорил ранее дель Торо.

Он также отмечал, отсылки к этой истории с видны во многих его работах — от «Хроноса» до «Пиноккио». По его словам, готическая романтическая комедия 2016 года «Багровый пик» была «генеральной репетицией» перед фильмом ужасов.

