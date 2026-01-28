Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды

На Парижской неделе моды FW 2026 дизайнер Кико Костадинов презентовал свою дебютную коллаборацию с Crocs.
«Партнерство идеально отражает тему коллекции бренда в этом году — „системная интуиция“. В то время как показ был сосредоточен на скульптурном крое и военных мотивах, обувь выделялась, переосмысляя Crocs сквозь призму промышленной утилитарности», — пишет Hypebeast.
Новая модель отошла от классического силуэта сабо Crocs. Издание подчеркивает, что дизайн развивает идеи прошлогодней модели Gallery Shoe, приобретая черты гибридного городского ботинка с отсылками к треккинговой обуви и перфоманс-кроссовкам.
Кроссовки выполнены из комбинации зернистой кожи и дышащей сетки, дополнены массивной подошвой и деталями, подчеркивающими их защитные свойства и устойчивость к непогоде.